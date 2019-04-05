Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.64 Artışla Başladı, Dolar 5.59 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Cuma gününe yüzde 0.64 artışla 98 bin 963 puanda başladı. Endeks, Perşembe gününü yüzde 4.13 artışla 98 bin 336 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.33 artışla 132 bin 136 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 17.35 ve yüzde 21.30 düzeyindeler.

Erken İşlemlerde:

dolar en düşük 5.5838 lira ve en yüksek 5.6324 lirayı gördükten sonra, 5.59 - 5.60 lira aralığında,

euro en düşük 6.2676 lira ve en yüksek 6.3274 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3125 lira ve en yüksek 7.3872 lirayı gördükten sonra 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Bankalara nur yağıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dünya borsalarında ABD – Çin önderliğindeki yükseliş devam ediyor. Çin'den gelen ortak bir ticaret metni üzerinde anlaşmaya varıldığı haberi üzerine ABD vadelileri ve Asya borsalarında yukarı yönlü bir seyir görülüyor.

"Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra ilk kez gelişmekte olan piyasalara göre çok daha güçlü bir performans gösterdi.

"Borsa İstanbul'un önündeki ilk önemli direnç olarak psikolojik olarak önemli 100,000 seviyesi öne çıkıyor. Ancak son iki günde yüzde 5.0'in üzerinde yükseliş sonrasında kısa vadede kar satışı ihtimali yükseliyor."

Kaynak: DHA