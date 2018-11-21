Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.37 Artışla 92 Bin Puan Düzeyinde Başladı

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.37 artışla 92 bin 21 puandan başladı. Endeks bir önceki günü 91 bin 686 puandan kapamıştı.

BİST Bankacılık endeksi yüzde 0.66 artışla 118 bin 462 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.39 ve 20.70 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.3707 lirayı ve en yüksek 5.3975 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.39 lira aralığında,

euro en düşük 6.1074 lirayı ve en yüksek 6.1443 lirayı gördükten sonra 6.13 – 6.14 lira aralığında ve

sterlin en düşük 6.8749 lirayı ve en yüksek 6.9078 lirayı gördükten sonra 6.89 – 6.90 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Tutunamayanlar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD – Çin ticaret savaşı gerginliği ile Wall Street'ten, Avrupa ve Asya'ya yayılan satış dalgası devam ediyor. S&P 500 Ekim ayında gördüğü 2600 seviyesinin halen üstünde tutunuyor. 2018 desteğini kıran DAX ise 2016 Ekim ayından beri gördüğü en düşük seviyelerde.

"Yüksek betalı Türkiye varlıkları küresel satış dalgası karşısında direnemedi. Yurtiçinde olumsuz bir haber akışı olmamasına rağmen, hisse senedinden, tahvile, dövizden, eurotahvile tüm Türkiye varlıklarında yüzde 1.0 - yüzde 3.0 bandında değer kayıpları görülüyor.

"Borsa İstanbul için destek ve direnç seviyeleri olarak 90 bin ve 92 bin 500 öne çıkıyor." - İstanbul