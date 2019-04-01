Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.13 Artışla Başladı, Dolar 5.61 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Nisan ayına yüzde 0.13 artışla 39 bin 908 puanda başladı. Endeks Mart ayını yüzde 1.81 artışla 93 bin 784 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.34 artışla 127 bin 708 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.92 ve yüzde 21.19 düzeyindeler.

Erken İşlemlerde:

dolar en düşük 5.5508 lira ve en yüksek 5.6294 lirayı gördükten sonra, 5.61 - 5.62 lira aralığında,

euro en düşük 6.2425 lira ve en yüksek 6.3418 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.2569 lira ve en yüksek 7.3723 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Yerel Seçimler Sonrası ilk Değerlendirme" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"31 Mart yerel seçimleri Cumhur İttifakının büyük şehirlerde kan kaybetmesine rağmen ülke genelinde oylarını büyük ölçüde koruduğu bir seçim olarak tarihe geçti. Anadolu Ajansının geçici sonuçlarına göre Cumhur İttifakı toplam oyların yüzde 51.7'sini (2018 Haziran yüzde 53.7) alırken, Millet İttifakının oyları yüzde 37.5 düzeyinde (2018 Haziran yüzde 32.6) gerçekleşti.

"Ekonomik durgunluğun yoğun olarak hissedildiği büyük şehirlerde Cumhur ittifakının oylarının yüzde 3.0 – yüzde 4.0 civarında gerilediği görülüyor. Ankara, Adana, Antalya, Mersin gibi büyük şehirlerde Millet İttifakı çoğunluğu elde etti. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı İstanbul için iki taraf da zafer ilan ediyor.

"Büyük şehirlerdeki kan kaybına karşın Doğu ve Güneydoğu Anadolu seçimlerinde mutlak bir galip yok. Bitlis, Ağrı ve Şırnak HDP'den Cumhur İttifakına geçerken, Kars Cumhur İttifakından HDP'ye geçiyor. Cumhur İttifakının beka temelli söylemi güvenliğin ön planda olduğu Doğu, Güneydoğu bölgesinde büyük şehirlere göre daha etkili olmuş görünüyor.

"4.5 yıllık seçimsiz dönem reformların yapılması için büyük fırsat veriyor.

"Açıklanan sonuçlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Türkiye'nin seçim sarmalına girmesi riskinin önemli oranda azaldığına işaret ediyor. Yerel seçimlerin geride kalmasıyla ortaya çıkan 4.5 yıllık seçimsiz dönem ekonomik, sosyal ve siyasi reformların yapılması için büyük bir fırsat veriyor.

"Borsa İstanbul'un gelişmekte olan piyasalara göre %50'yi geçen ıskontosunda kalıcı bir düşüş sağlanması ve değerlemelerin normalleşmesi için seçim sarmalından çıkılması gerekli ama yeterli değil. Kalıcı bir iyileşme sağlanması için yeni dönemde doğru ekonomi politikaların uygulanacağı konusunda piyasaların güveninin yeniden kazanılması gerekiyor.

"Küresel sermayenin daha seçici olacağı yeni dönemde Türkiye'nin ekonomide yumuşak inişle borçlarını intizamlı bir şekilde azaltabilmesi için küresel sermayenin güveninin doğru ekonomi politikalarla yeniden tesis edilmesi gerekiyor. 8 Haziran haftasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak reform programı yeni dönemde izlenecek politikalara yönelik ilk sinyalleri verecek."

Kaynak: DHA