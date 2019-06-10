PİYASALAR –BİST100 güne yüzde 0.05 düşüşle başladı, dolar 5.84 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.05 düşüşle 93 bin 761 puanda başladı. Endeks Cuma gününü 3.83 artışla 93 bin 809 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.17 düşüşle 123 bin 913 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 18.94 ve yüzde 22.9 düzeylerinde sabit kaldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Ignazio Visco, yatırımcıların ECB'nin verdiği son politika mesajını "çok iyi" anladıkladıklarını söyledi. Yeni parasal gevşeme olasılığına rağmen euronun değer artışı göstermesinin sorulduğu Visco, "Piyasa, ECB'yi çok iyi anladı. Euronun değer kazanmasında ABD faiz oranları ile etkileşim rol oynadı" diye konuştu. Visco ayrıca, ticari gerilimlerin talep üzerinde etkili olmaları halinde ECB'nin hedeflerini yerine getirmesinin zorlaşacağını da vurguladı.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.8184 lira ve en yüksek 5.8599 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında,

euro en düşük 6.5842 lira ve en yüksek 6.6403 lirayı gördükten sonra, 6.61 – 6.62 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4150 lira ve en yüksek 7.4490 lirayı gördükten sonra 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Süvariler geliyor…" başlıklı günlük piyasa bülteinde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Merkez bankalarının yardıma koşacağı beklentiyle yaşanan yükseliş ABD borsasında yüzde 9.0, Avrupa hisselerinde yüzde 3.0'e yaklaştı. Küresel büyümeden daha çok doların zayıflamasına, faiz indirimlerine duyarlı MSCI Türkiye hisseleri yüzde 5.0'e yakın değer kazandı.

"Türkiye varlıkları için mevcut konjonktür ne anlama geliyor? Muhtemelen Mayıs ayından daha iyi bir Haziran ayı göreceğiz. Doların değer kaybettiği ve faizlerin gerilediği bir dünya Türkiye varlıklarını destekleyen bir ortam yaratıyor.

"Merkez Bankası'nın Çarşamba günkü toplantısında faizlerde bir değişiklik yapmayacağı öngörüsüyle Türkiye varlıklarındaki değer artışının devam etmesini bekliyoruz. ABD'nin S400 mektubu nedeniyle Türkiye varlıkları haftaya geri çekilmeyle başlasa da risk iştahının güçlü olduğu bir ortamda satışın sınırlı ve geçici olmasını bekliyoruz."

Kaynak: DHA

- İstanbul