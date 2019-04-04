Piyasalar – Bist100 Güne Yüzde 0.04 Artışla Başladı, Dolar 5.64 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Perşembe gününe yüzde 0.04 artışla 94 bin 477 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 0.97 artışla 94 bin 441 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi,124 bin 267 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek, yüzde 0.38 düşüşle yüzde 17.43 ve yüzde 21.07 düzeyindeler.

Erken İşlemlerde:

dolar en düşük 5.6205 lira ve en yüksek 5.6618 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,

euro en düşük 6.3158 lira ve en yüksek 6.3773 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4021 lira ve en yüksek 7.4790 lirayı gördükten sonra 7.45 – 7.46 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Dünya borsaları Mart zirvesine yaklaşıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dünya borsaları Avrupa ve Çin PMI verilerindeki toparlanma ve ABD - Çin ticaret görüşmelerindeki ilerleme haberleri ile yükselmeye devam ediyor. MSCI Dünya endeksi ticaret savaşı tehdidinin arttığı Mart zirvesine göre yüzde 2.4, Fed'in U dönüşü yaptığı Ocak zirvesine göre yüzde 6.0 aşağıda.

"Türkiye varlıklarında uzun bir aradan sonra ilk kez dünya piyasalarına paralel bir seyir görüyoruz. Londra swap piyasasının normalleşmesiyle birlikte MSCI Türkiye özel bankaların önderliğinde yüzde 1.2 yükselişle gelişmekte olan piyasalara (yüzde 0.8) göre daha güçlü bir seyir gösterdi.

"ABD vadelileri ve Asya piyasalarındaki kar satışlarına paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. ABD Başkan Yardımcısı Pence tarafından yapılan S-400 uyarısı sonrası değer kaybeden Türk lirası da aşağı yönlü bir seyri destekliyor.

"Borsa İstanbul için destek olarak 92 bin 600, direnç olarak 95 bin seviyeleri öne çıkıyor. 93 bin – 95 bin arasını borsanın yönünü belirleyemediği gri bölge olarak görüyoruz."

Kaynak: DHA