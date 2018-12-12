Piyasalar – Bist100 Güne 92 Bin Puan Düzeyinde Başladı, Dolar 5.38 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.37 artışla 92 bin 136 puandan başladı. Endeks bir önceki günü 91 bin 801 puanda bitirmişti.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.33 artışla 115 bin 715 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.55 ve yüzde 21.37 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.3470 lirayı ve en yüksek 5.3860 lirayı gördükten sonra 5.38– 5.39 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0589 lirayı ve en yüksek 6.1082 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında ve

sterlin en düşük 6.6834 lirayı ve en yüksek 6.7443 lirayı gördükten sonra 6.74 – 6.75 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul