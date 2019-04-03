Piyasalar – Bist100 Gün Sonu İşlemlerinde Artıda, Dolar 5.62 Lirada

– Güne yüzde 0.67 artışla 94 bin 158 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 94 bin 41 puanı ve en yüksek 94 bin 891 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.89 artışla 94 bin 361 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 122 bin 700 puanı ve en yüksek 125 bin 477 puanı gördükten sonra yüzde 1.7 artışla 123 bin 687 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.17 artışla yüzde 17.43 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 1.43 artışla yüzde 21.3 düzeyine yükseldi.

Günün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5759 lira ve en yüksek 5.6619 lirayı gördükten sonra, 5.62 - 5.63 lira aralığında,

euro en düşük 6.2669 lira ve en yüksek 6.3591 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3429 lira ve en yüksek 7.4771 lirayı gördükten sonra, 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA