Piyasalar – Bist100 Gün Sonu İşlemlerinde 1.57 Artışla 96 Bin 907 Puanda

– Güne yüzde 0.09 artışla 95 bin 499 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 161 puanı ve en yüksek 97 bin 355 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.47 artışla 96 bin 817 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 3.0'ün üzerinde artışla 134 bin 714 puana kadar yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.38 düşüşle yüzde 15.92 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.77 artışla yüzde 18.36 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3312 lirayı ve en yüksek 5.3857 lirayı gördükten sonra 5.37 – 5.38 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0765 lirayı ve en yüksek 6.1477 lirayı gördükten sonra 6.13 – 6.13 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8656 lirayı ve en yüksek 6.9660 lirayı gördükten sonra 6.95 – 6.96 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

Kaynak: DHA