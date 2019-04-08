Piyasalar – Bist100 Gün Son İşlemlerde 97 Bin Puan Düzeyinde, Dolar 5.68 Lirada

– Güne yüzde 0.2 artışla 98 bin 978 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 736 puanı ve en yüksek 99 bin 77 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 1.8 düşüşle 97bin 003 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 129 bin 640 puanı ve e yüksek 134 bin 507 puanı gördükten sonra yüzde 2.18 düşüşle 130 bin 713 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.22 artışla yüzde 17.49 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.05 düşüşle yüzde 21.18 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6277 lira ve en yüksek 5.7127 lirayı gördükten sonra, 5.70 - 5.71 lira aralığında,

euro en düşük 6.3115 lira ve en yüksek 6.4385 lirayı gördükten sonra, 6.43 – 6.44 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3418 lira ve en yüksek 7.4634 lirayı gördükten sonra 7.44 – 7.45 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA