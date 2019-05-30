PİYASALAR –BİST100 gün ortasında yüzde 2.21 arttı, dolar 5.95 lirada

– Güne yüzde 0.97 artışla 88 bin 32 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 88 bin 32 puanı ve en yüksek 89 bin 209 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 2.21 artışla 89 bin 109 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 114 bin 183 puanı ve en yüksek 116 bin 441 puanı gördükten sonra, yüzde 3.52 artışla 116 bin 404 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 19.66 da sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.19 düşüşle yüzde 25.465 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.9520 lira ve en yüksek 6.0265 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında,

euro en düşük 6.6387 lira ve en yüksek 6.7243 lirayı gördükten sonra, 6.64 – 6.65 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5235 lira ve en yüksek 7.6336 lirayı gördükten sonra 7.52 – 7.53 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, global piyasalarda ABD büyüme verisi ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Fransa'da açıklanan GSYH verisine göre, Fransa ekonomisi 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 büyüdü.

"Almanya'da açıklanan İşsizlik Oranı verisi Mayıs ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 5.0 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Richmond İmalat Endeksi verisi Mayıs ayında piyasa beklentisi altında 5.0 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, zayıf veri akışı ile birlikte global piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma sonrasında kurun fiyatlamalarda 6.0554 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün içerisinde lirada yaşanan değer kazanımları ile birlikte kurun bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı ve günü 6.0138 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.47 yükseliş ile 87 bin 186 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.3 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24.02 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0.16 düşüş ile yüzde 25.74 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.05 düşüş ile yüzde 19.66 düzeyinde günü tamamladı."

Kaynak: DHA

- İstanbul