Piyasalar – Bist100 Gün Ortasında Yüzde 0.80 Yükseldi, Dolar 5.60 Lirada

– Güne yüzde 0.64 artışla 98 bin 963 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 98 bin 296 puanı ve en yüksek 99 bin 160 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.80 artışla 99 bin 122 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 131 bin 716 puanı ve en yüksek 134 bin 560 puanı gördükten sonra yüzde 1.74 artışla 134 bin 4 puanda.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.75 düşüşle yüzde 17.22 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 4.46 artışla yüzde 22.25 düzeyine yükseldi.

Günün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5838 lira ve en yüksek 5.6324 lirayı gördükten sonra, 5.60 - 5.61 lira aralığında,

euro en düşük 6.2676 lira ve en yüksek 6.3274 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3125 lira ve en yüksek 7.3872 lirayı gördükten sonra, 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA