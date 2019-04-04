Piyasalar – Bist100 Gün Ortasında Yüzde 0.74 Yükseldi, Dolar 5.64 Lirada

– Güne yüzde 0.04 artışla 94 bin 477 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 94 bin 297 puanı ve en yüksek 95 bin 343 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.74 artışla 95 bin 135 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 123 bin 680 puanı ve en yüksek 125 bin 939 puanı gördükten sonra yüzde 0.73 artışla 125 bin 174 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.21 artışla yüzde 17.99 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 3.32 artışla yüzde 21.77 düzeyine yükseldi.

Günün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6205 lira ve en yüksek 5.6618 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,

euro en düşük 6.3158 lira ve en yüksek 6.3773 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4021 lira ve en yüksek 7.4790 lirayı gördükten sonra, 7.43 – 7.44 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "TDİ öncesinde küresel piyasalarda dolarda dalgalanma devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin'de açıklanan Caixin Hizmet PMI verisi Mart ayında beklentilerin üzerinde 54.4 düzeyinde gerçekleşti.

"Almanya'da açıklanan Hizmet PMI verisi Mart ayında beklentilerin hafif altında 51.4 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan Hizmet PMI verisi Mart ayında beklentilerin üzerinde 53.3 düzeyinde gerçekleşti.

"İngiltere'de açıklanan Hizmet PMI verisi Mart ayında sert geriledi ve 489 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan Perakende Satışlar verisi Şubat ayında beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 0.4 ve yıllık bazda yüzde 2.8 arttı.

"ABD'de açıklanan ADP verisi Mart ayında piyasa beklentisi altında 129 bin kişi arttı. ABD'de açıklanan Hizmet PMI verisi Mart ayında beklentilerin üzerinde artış ile 55.3 değerine yükseldi. ABD'de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi Mart ayında bir önceki aya göre 3.6 puan geriledi ve 56.1 oldu. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan rapora göre; 2019 yılı Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1.03 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.71 düzeyinde artış gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.58 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.64 arttı.

"Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanmaya rağmen lirada yaşanan görece zayıf seyir ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.5747 – 5.6617 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.6295 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.97 yükseliş ile 94 bin 441 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.8 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 25.5 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.33 yükseliş ile yüzde 21.07 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.17 yükseliş ile yüzde 17.43 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke dolar bazlı CDS risk primi 395.36 seviyeleri civarında olduğu izleniyor."

Kaynak: DHA