Piyasalar – Bist100 Gün Ortasında Yüzde 0.16 Ekside, Dolar 5.78 Lirada

– Güne yüzde 0.23 düşüşle 95 bin 760 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 546 puanı ve en yüksek 96 bin 117 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.16 düşüşle 95 bin 826 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içiçnde en düşüşk 125 bin 925 puanı ve en yüksek 127 bin 668 puanı gördükten sonra, yüzde 0.07 artışla 126 bin 860 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.71 artışla yüzde 18.61 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 21.21 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7559 lira ve en yüksek 5.8136 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

euro en düşük 6.5065 lira ve en yüksek 6.5793 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5362 lira ve en yüksek 7.6138 lirayı gördükten sonra 7.58 – 7.59 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Haftaya zayıf veri akışı ile başlıyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde,Çin'de açıklanan Mart ayı Dış Ticaret verileri göre, Yuan cinsinden bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracat yüzde 21.3 artarken ithalat yüzde 1.8 azaldı. Çin'de dış ticaret fazlası Mart ayında 32.65 milyar dolar oldu.

"Euro Bölgesi'nde açıklanan Sanayi Üretimi verisi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.3 düzeyinde düştü.

"ABD'de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi Nisan ayında piyasa beklentisi altında 96.9 oldu. ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'de yapısal problemlerin devam ettiğini ve açıklanan reform programının içeriğinin zayıf olduğunu açıkladı. Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan görece zayıf görünüme karşı lirada devam eden yüksek oynaklık sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.7273-5.8230 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.7661 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

"BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0.1 düşüş ile 95 bin 976 puanda tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.6 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24.1 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.05 artış ile yüzde 22.21 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.75 yükseliş ile yüzde 17.51 düzeyinde Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk priminin 449.74 seviyeleri civarında olduğu izleniyor." - İstanbul

Kaynak: DHA