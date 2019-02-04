Piyasalar - Bist100 Gün Eyüzde 0.14 Artışla 103 Bin 78 Puanda Başladı

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.14 artışla 103 bin 78 puanda başladı. Endeks Cuma gününü yüzde 1.1 102 bin 937 puanda tammalamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.25 artışla 137 bin 271 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.35 ve yüzde 18.34 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.2076 lirayı ve en yüksek 5.2302 lirayı gördükten sonra 5.23– 5.24 lira aralığında,

euro en düşük 5.9575 lirayı ve en yüksek 5.99 lirayı gördükten sonra 5.98 – 5.99 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8098 lirayı ve en yüksek 6.8469 lirayı gördükten sonra 6.84 – 6.85 lira aralığında Alnus Yatırım'ın "Bakalım Enflasyon Ne Diyecek?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Cuma günü kar realizasyonu günü oldu. Dolar kuru 5.17'den 5.22'ye kadar yüzde 1.0 yükselirken gelişmekte olan ülke paraları ortalamada yüzde 0.3 değer kaybetti. Borsada ise 104 bin 371 seviyesinden sonra satışların gelmesiyle 102 bin 650ye kadar yumuşak iniş gerçekleşti.

"BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.1 düşüşle, 102 bin 937 puandan kapattı.

"Endeksin dolar bazında fiyatı ise 19 bin 800 seviyesinde bulunuyor. Yani 20 bin seviyesi ilk etapta geçilemedi.

"Gündemde enflasyon, Ocak ayı ihracatı ve ABD fabrika siparişleri var. Ama bugün enflasyon verisi önemli. 10.00da gelecek verinin aylık yüzde 1.1 civarında artması bekleniyor. Bunun altında artış piyasada yükselişi tetikleyebilir.

"Uzakdoğuda Çin bir haftalık tatile çıktı. Global piyasaların da haftaya negatif başlamadığını dikkate alırsak yükseliş olasılığı yüksek!" - İstanbul

Kaynak: DHA