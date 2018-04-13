Piyasalar – Bist100 Endeksi Çıkış Sonrası 109 Bin Puana Geriledi

– ABD Başkan'ı Donald Trump'ın, "Ben Suriye'ye saldırı konusunda hiç tarih vermedim" açıklaması piyasadaki gerginliği biraz azalttı ve dolar ve euro rekor düzeyden 10-15 kuruş geriye çekildi.

Piyasalar – Bist100 Endeksi Çıkış Sonrası 109 Bin Puana Geriledi

ABD Başkan'ı Donald Trump'ın, "Ben Suriye'ye saldırı konusunda hiç tarih vermedim" açıklaması piyasadaki gerginliği biraz azalttı ve dolar ve euro rekor düzeyden 10-15 kuruş geriye çekildi.

Dolar Çarşamba günü 4.1938 liradan, euro da 5.1941 liradan işlem görerek tarihi rekor tazelemişti.

Dolar öğle saatlerinde günlük yüzde 0.57 düşüşle 4.08 - 4.09 aralığına, euro da günlük yüzde 0.58 düşüşle 5.04 – 5.05 aralığına indi.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) yüzde 0.29 artışla 110 bin 553 puandan başladığı güne günlük yüzde 0.54 düşüşle 109 bin 638 puana geriledi. - İstanbul

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