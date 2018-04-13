Piyasalar – Bist100 Endeksi Çıkış Sonrası 109 Bin Puana Geriledi

– ABD Başkan'ı Donald Trump'ın, "Ben Suriye'ye saldırı konusunda hiç tarih vermedim" açıklaması piyasadaki gerginliği biraz azalttı ve dolar ve euro rekor düzeyden 10-15 kuruş geriye çekildi.

Dolar Çarşamba günü 4.1938 liradan, euro da 5.1941 liradan işlem görerek tarihi rekor tazelemişti.

Dolar öğle saatlerinde günlük yüzde 0.57 düşüşle 4.08 - 4.09 aralığına, euro da günlük yüzde 0.58 düşüşle 5.04 – 5.05 aralığına indi.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) yüzde 0.29 artışla 110 bin 553 puandan başladığı güne günlük yüzde 0.54 düşüşle 109 bin 638 puana geriledi. - İstanbul