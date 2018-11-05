Piyasalar – Bist100 95 Bin Puanı Aştı

– Haftaya yüzde 0.43 artışla 94 bin 523 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), günlük artışı yüzde 0.94'e çıkararak 95 bin 5.0 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 3.10 artışla 120 bin 207 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.67 artışla yüzde 17.94 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 0.52 artışla yüzde 23.22 düzeyine çıktı.

Gün ortası işlemlerde,

- dolar en düşük 5.4196 lira ve en yüksek 5.4774 lirayı gördükten sonra 5.44 - 5.45 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1730 lira ve en yüksek 6.2381 lirayı gördükten sonra 6.20 - 6.21 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0450 lira ve en yüksek 7.1264 lirayı gördükten sonra 7.09 - 7.10 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul