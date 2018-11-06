Piyasalar - Bıst100 94 Bin Puana Çekildi

– Güne yüzde 0.21 artışla 96 bin 146 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 1.2 kayıpla 94 bin 798 puana çekildi.

Türkiye'ye İran yaptırımlarından muafiyet tanındığının resmen açıklanmasının ardından gerileyen dövizler yeni günün ortasına doğru toparlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada aralarında Türkiye'nin de yer aldığı sekiz ülkeye petrol yaptırımları konusunda geçici muafiyet tanındığını açıkladı. Pazartesi gününü;

5.3104 liradan kapatan dolar, en düşük 5.3045 lirayı, en yüksek 5.3466 lirayı gördükten sonra 5.37 - 5.38 lira,

6.0626 liradan kapatan euro, en düşük 6.0539 lirayı, en yüksek 6.1015 lirayı gördükten sonra 7.01 - 7.02 lira,

6.9303 liradan kapatan sterlin, en düşük 6.9249 lirayı, en yüksek 7.0150 lirayı gördükten sonra 7.00 - 7.01 lira aralığına döndü.

Alnus Yatırım'ın "Türkiye'ye Muhafiyet Tanıyan Trump, Bugün Seçimde"başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Tüketici enflasyonu Ekim'de beklentileri aşarak yüzde 2.67 artarken yıllık artış yüzde 25.2 ile rekor seviyeye ulaştı.

Üretici enflasyonu ise yüzde 0.91 artarken yıllık artış yüzde 45.01'e geriledi.

ABD'nin İran yaptırımları başlarken İran'la en çok iş yapan Türkiye dahil sekiz ülkeye altı aylık muafiyet verildi. Haberle beraber liraya talep arttı. Dolar kuru, haber sonrası 5.45'den 5.30 a kadar geriledi.

"Rusya'nın desteğiyle başkan olduğuna dair soruşturma süren Cumhuriyetçi Başkan Trump, bugün ikinci seçimini yaşayacak. 22 aylık Beyaz Saray döneminde ABD ekonomisini şaha kaldıran, güçlü büyüme ile istihdamı artıran, borsayı coşturan Trump; seçimlerde galibiyet bekliyor: Direkt kendisi oylanmadığı halde "Aslında ben de oy pusulasındayım" diyerek seçimi kendisi hakkında bir referanduma çeviriyor.

"Son durum itibarıyla eyaletler bazında yapılan tahminlerde Trump hükümetinin senatoda çoğunluğu elinde tutması hatta 51 olan sandalye sayısını 52 ye çıkarması beklenmektedir. Halkın oylarının daha adil temsil edildiği Temsilciler Meclisi seçiminde ise Trump'ın 20-40 arası sandalye kaybetmesi bekleniyor. Yine de 217 sandalyenin altına inmediği sürece Trump, Mecliste de çoğunluğu korumuş olacaktır." - İstanbul