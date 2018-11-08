Piyasalar – Bist100 94 Bin Düzeyinde, Dolar 5.40 Lirada

– Güne artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi, gün ortasında yüzde 0.6 düşüşle 94 bin 922 puana çekildi, dolar 5.40 liraya yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.13 artışla 120 bin 807 puana yükseldi.

Tahvil ve bono piyasasında, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.64 artışla yüzde 17.21 düzeyine çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 21.48'de kaldı.

ABD'de, Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçileri'nden geri almasının, ABD'de ekonomiyi destekleyecek maliye politikasını yapmanın zorlaşacağı beklentilerine bağlı olarak euro ve sterlin başta olmak üzere birçok para birimi karşısında gerileyen dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına doğru kayıpların çoğunu geri aldı.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), iki günlük toplantının ardından bugün akşam politika kararını açıklayacak. ABD Bu yıl üç kez faiz artıran Fed, Aralık ayında bir, 2019 ortalarına kadar iki faiz artırımı daha sinyali verdi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar, en düşük 5.3551 lirayı, en yüksek 5.4408 lirayı gördükten sonra 5.40 - 5.41 lira,

- euro, en düşük 6.1196 lirayı, en yüksek 6.2323 lirayı gördükten sonra 6.20 - 6.21 lira,

- sterlin, en düşük 7.0352 lirayı, en yüksek 7.1543 lirayı gördükten sonra 7.11 - 7.12 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "İyimser hava güçleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde ABD ara seçimleri sonrasında dünya borsalarındaki yükselişin devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"'Bölünmüş bir kongrenin Trump'ı dengeleyerek ABD ve dünya ekonomisini daha öngörülebilir hale getirmesi' satın alınıyor.

"Doların değer kaybetmesi, gelişmekte olan ülke paraları üzerindeki baskıyı azaltarak risk iştahını destekliyor.

"Yüksek betalı Türkiye varlıkları gelişmekte olan piyasaları yenmeye devam ediyor. Hazinenin sekiz yıllık euro cinsi borçlanmasına üç kat talep gelmesi ve faizin aşağı çekilmesinin de desteğiyle hisse senedi ve tahvilde en çok kazandıran piyasalar arasında yer alıyoruz.

"Banka hisseleri endekse göre daha güçlü olmaya devam ediyor. Türkiye varlıklarındaki yükselişin devam etmesini bekliyoruz." - İstanbul