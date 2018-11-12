Piyasalar – Bist100 93 Bin Puanda, Dolar 5.48 Lirada

– Güne yüzde 0.18 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün ortasında yükselişe devam etti ve 93 bin 695 puana kadar yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.22 artışla 117 bin 623 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.41 artışla yüzde 17.19 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 0.37 artışla yüzde 21.79 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4503 lira ve en yüksek 5.5194 lirayı gördükten sonra 5.48 – 5.49 lira -aralığında,

- euro en düşük 6.1741 lira ve en yüksek 6.2274 lirayı gördükten sonra 6.17 – 6.18 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0474 lira ve en yüksek 7.1107 lirayı gördükten sonra 7.05 – 7.06 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım'ın "Göründüğünden Daha Zor Bir Hafta" başlıklı günlük piyasa bülteninde Borsa İstanbul'un Kasım ayının ikinci haftasını satıcılı bir seyirle sonlandırdığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Türk piyasalarını iyi bilen yatırımcı Mark Mobius, CNBC'ye verdiği demeçte, gelişmekte olan piyasalardaki hisse senetleri şimdi "çok ucuz" göründüğünü ve bunun bir satın alma fırsatı olduğunu ifade etti.

"Yorumları ile gerçek arasında genelde fark olan Mobius ile ilgili en ilginç olay, 2010 Kasımında BIST'in iki ayda yüzde 20 ye varan düşüş yaşayacağını söylemesi sonrasında ertesi gün borsanın yüzde 3.0 düşmesi ve SPKnın hakkında inceleme başlatması olmuştu. O iki ayda borsa; önce yüzde 8.0 düşüp sonra yılı aynı seviyede kapatmıştı.

"ABD Savunma Bakanının, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere dair Kongreye raporunu sunması için bugün/yarın son günler. Bu rapor tamamlanmadan Pentagon'un Türkiye'ye Kongrenin onayına tabi F35 dahil herhangi bir dış silah satışına onay veremeyeceği sınırlaması getirilmişti. Konu ABD'den açılmışken, ABD'de Halk Bankası aleyhine yeni bir davanın hazırlıklarının son aşamaya geldiğine dair basında çıkan haberlerin henüz teyit edilmediğini hatırlatalım.

"Bütçesi ret yiyen İtalya, gerekli düzeltmeleri yapıp yarın AB komisyonuna yeniden sunmak zorunda. Son gelen haberler geri adım atacakları yönünde. Bunun için büyüme oranını aşağı çekip diğer kalemlerde otomatik azaltma yolunu seçecekler gibi. Bakalım ne kadar harcamadan vazgeçecekler?

"İngiltere'de AB ile ayrılma süreci sancılı olmaya devam ediyor. Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı yapar gibi geçen süreç İngiltere muhalefetinin hatta iktidar partisinin içinden de tepki çekiyor. Geçen hafta Ulaştırma Bakan Yardımcısı Jo Johnson istifa ederken "İngiltere, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük krizin eşiğinde" demişti. Bugün anlaşmayı tamamlayıp Kabineyle paylaşması beklenen başbakan May, anlaşmayı yetiştiremediğinden toplantıyı iptal etti. Bakalım hafta için neler olacak.

"Çarşamba günü ABD'de TÜFE verisi açıklanacak. Isınmış ekonomide enflasyon artmaya devam edecek mi onu göreceğiz. - İstanbul