Piyasalar – Bıst100 93 Bin Puana Döndü, Dolar 5.23 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.06 düşüşle 93 bin 904 puandan başladı.

BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.18 artışla 121 bin 812 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değşim göstermeyerek yüzde 16.52 ve yüzde 20.28 düzeyinlerinde.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.2278 lirayı ve en yüksek 5.2604 lirayı gördükten sonra 5.24 – 5.25 lira aralığında,

euro en düşük 5.9325 lirayı ve en yüksek 6.9632 lirayı gördükten sonra 5.94 – 5.95 lira aralığında ve

sterlin en düşük 6.7016 lirayı ve en yüksek 6.7456 lirayı gördükten sonra 6.70 – 6.71 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "TL Varlıklar Haftaya Güçlü Başladı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Kasım ayında beklentilerin aksine geriledi ve 51.8 olarak gerçekleşti.

"Almanya'da açıklanan Ifo İş Dünyası Güven Endeksi Kasım ayında, bir önceki aya göre geriledi ve 102,00 düzeyinde gerçekleşti. ECB Baş ekonomisti Peter Praet yaptığı açıklamalarda, varlık alımlarının son ermesinin parasal genişlemeden vazgeçildiği anlamına gelmediğini belirtirken son dönemde açıklanan verilerin ekonomik aktivitelerde ivme kaybını işaret ettiğini ifade etti. Praet, orta vadede enflasyonun yükseleceği yönündeki beklentilerin korunmaya devam ettiğini belirtti.

"Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi yaptığı açıklamalarda, ECB Yönetim Konseyi'nin orta vadeli enflasyon beklentilerini teyit eden gelen verilere bağlı olarak varlık alım programını Aralık ayında sona ereceğini öngörmeye devam ettiğini ifade etti. Ekonomik büyümede yaşanan ivme kaybının bir kısmı geçici olabileceğine değinirken Eylül ayından itibaren açıklanan verilerin beklenenden biraz zayıf gerçekleştiğini belirtti.

"ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Sektörel Güven Endeksleri verilerine göre, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.4 artış ile 79.8 ve Perakende ticaret sektörü yüzde 4.3 artış ile 90.7 seviyesine yükseldi. İlgili dönemde, İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.5 azalış ile 56.6 oldu.

"TCMB tarafından açıklanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisi Kasım ayında bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 74.1 seviyesinde gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Kasım ayında Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 5.2 puan artış ile 92.8 düzeyine yükseldi.

Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ve yurtiçinde lirada yaşanan değer kazanımları ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.2196-5.2968 aralığında hareket ettiği ve günü 5.2421 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

"BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.03 değer kazanımı ile 93.962 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 2.83 düşüş ile yüzde 20.28 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1.60 düşüş ile yüzde 16.59 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 396.30 seviyeleri civarında olduğu izleniyor" - İstanbul