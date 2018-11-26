Piyasalar – Bıst100 93 Bin Puana Döndü, Dolar 5.23 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın ilk işlem gününde 94 bin 419 puana kadar yükseldikten sonra hız ksereserk yüzde 0.94 artışla 93 bin 844 puana çekildi.

BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.32 artışla 121 bin 407 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.26 düşüşle yüzde 16.52'ye gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 2.83 düşüşle yüzde 20.28 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

dolar en düşük 5.2219 lirayı ve en yüksek 5.3018 lirayı gördükten sonra 5.23 – 5.24 lira aralığında,

euro en düşük 5.9383 lirayı ve en yüksek 6.0260 lirayı gördükten sonra 5.95 – 5.96 lira aralığında ve

sterlin en düşük 6.7134 lirayı ve en yüksek 6.8108 lirayı gördükten sonra 6.72 – 6.73 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul