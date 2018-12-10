Piyasalar – Bist100 92 Bin Puan Düzeyinde, Dolar 5.27 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), kapanış saatine yaklaşırken yüzde 1.43 düşüşle 92 bin 359 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.35 düşüşle 116 bin 148 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.05 artışla yüzde 17.40'a, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de 1.73 artışla yüzde 20.59'a yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde;

dolar en düşük 5.2731 lirayı ve en yüksek 5.3417 lirayı gördükten sonra 5.27– 5.28 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0210 lirayı ve en yüksek 6.0932 lirayı gördükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında ve

sterlin en düşük 6.6872 lirayı ve en yüksek 6.7871 lirayı gördükten sonra 6.68 – 6.69 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul