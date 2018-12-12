Piyasalar – Bist100 92 Bin 106 Puanda, Dolar 5.39 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.37 artışla 92 bin 136 puandan başladıktan sonra, gün ortasında yüzde 0.33 artışla 92 bin 106 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.06 artışla 115 bin 397 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.56 artarak yüzde 18 olurken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 21.37 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.3470 lirayı ve en yüksek 5.3990 lirayı gördükten sonra 5.39– 5.40 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0589 lirayı ve en yüksek 6.1237 lirayı gördükten sonra 6.11 – 6.12 lira aralığında ve

sterlin en düşük 6.6834 lirayı ve en yüksek 6.7709 lirayı gördükten sonra 6.75 – 6.76 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım'ın "Dünyadan Güzel Haberler" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dün birçok sorundan kurtulan Avrupa borsaları bayram yaptı. Stoxx Europe 600 yüzde 1.53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1.49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.35, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0.98 ve İngiltere'de FTSE100 yüzde 1.27 artışla kapandı.

Fransa'da "sarı yelekliler" eylemlerini Macron, 8 milyar Euroluk bir hamle ile durdurdu.

İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi ve Başbakan May Avrupa liderleri dünkü görüşmelerinden olumlu ayrıldı.

İtalya, bütçe açığı/GSYH oranını yüzde 2.0'nin altına indirmeye çalışıyorken Avrupa komisyonunun yüzde 1.95'e razı olduğu basına yansıdı.

Almanya'da ZEW beklentiler anketi, Aralık ayı için beklenenden iyi geldi.

"2019'da AB ülkelerinin uyguladığı schengen vize ücreti 60 eurodan 80 euroya çıkartılıyorken Türkiye vize serbestisi almak için uğraşıyor. 11 Aralık 2015'den sonra uzun süre toplanmayan Reform Eylem Grubu, 29 Ağustos 2018'de 4. toplantısını yapmıştı. Dün de 5. toplantı yapıldı. 2016 yılında AB Komisyonu, Türk vatandaşlarına vizelerin kaldırılması için yerine getirilmesi gereken 7 kriter kaldığını açıklamıştı. Ancak FETÖ nedeniyle bunlarda ilerleme olmamıştı. İkinci nesil pasaportların 2 Nisan'da basılmaya başlanmasıyla birlikte, kalan yükümlülüğümüz 6'ya düşmüştür. Ancak bu şartlar halen çok zor. İşte o şartlar:

Terörle mücadele yasa ve uygulamalarının Avrupa standartlarına uyacak şekilde düzenlenmesi

Yolsuzlukla mücadele için önlemlerin alınması

AB standartlarında kişisel verilerin korunması düzenlemesinin kabulü ve uygulanması

Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması yapılması

Suç bağlantılı konularda AB'nin tüm ülkeleriyle etkili işbirliği yapılması

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın tüm maddelerinin uygulanması

"ABD borsa endeksleri bir yukarı bir aşağı çalkalanmaya devam ediyor. Kapanışta, Dow Jones - yüzde 0.22, Nasdaq + yüzde 0.16 yaptı. Trump, Demokratların meclis lideri Nancy Pelosi'ye "Meksika duvarına izin vermezse hükümeti kapatacağını" söylerken "FED Başkanı Powel'ın haftaya faiz artırmasınının hata olacağını hatta bunun ahmakça olduğunu" söyledi.

"Kanada Mahkemesi, Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları (40 milyon TL) kefaletle şartlı serbest bırakılmasına ancak GPS alıcısını ayak bileğinde taşıması ve ülkeden çıkışının yasaklanmasına karar verdi. Haber üzerine asya borsalarında yukarı yönlü bir atak geldi. Mıng'ın akıbeti, ABD yönetiminin Kanada'dan 60 gün içinde iade talebinde bulunup bulunmamasına bağlı olacak.

"Bugün ABD'de kasım ayı tüketici enflasyonu önemli. Fed Başkanı Powell'ın konuşması da izlenecektir." - İstanbul