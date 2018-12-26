Piyasalar – Bist100 91 Bin Puanda, Dövizler Hafif Geriledi

– Güne 0.32 artışla 91 bin 121 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında, en düşük 91 bin 121 ve en yüksek 91 bin 394 puanı gördükten sonra yüzde 0.43 kazanımla 91 bin 222 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi, hız keserek yüzde 0.24 artışla 117 bin 216 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.74 ve yüzde 20.93 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2754 lirayı ve en yüksek 5.3117 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0189 lirayı ve en yüksek 6.0626 lirayı görükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6751 lirayı ve en yüksek 6.7418 lirayı gördükten sonra 6.71 – 6.72 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım'ın "ABD, gelişmekte olan ülkelere mi yetişiyor?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"MSCI, 1988'de dünya pazar kapitalizasyonunun yüzde 1.0'inden azını temsil eden 10 ülkeden oluşan Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksini başlattı. Günümüzde bu endeks, dünya pazar kapitalizasyonunun yüzde 10'unu temsil eden Türkiye dahil 24 ülkeden 1150 şirketi kapsamaktadır. Seçimler, MSCI'nin Global Yatırım Yapılabilir Piyasa Endeksi (GIMI) metodolojisi kullanılarak oluşturulmaktadır. Yaklaşık 2 trilyon dolarlık varlığa benchmark eden Endeks, global hisse endekslerinde liderdir. ETFdb'ye göre Gelişmekte Olan Ülkeleri konu alan 97 ETF var. MSCI'nin endeksini takip eden en büyük ETFler: iShares Core MSCI EAFE ETF ve iShares Core MSCI Emerging Markets ETFidir. Özel olarak Türkiye'yi takip eden ise sadece bir tane ETF vardır.

"MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinin içerisinde yüzde 31 ile Çin şirketleri ağırlığı ile zirvededir. Ardından yüzde 14.9 ağırlıkla Kore, yüzde 11.3 ile Tayvan, yüzde 9.1 ile Hindistan, yüzde 7.5 ile Brezilya geliyor. Türkiye'nin payı yüzde 1.0 civarındadır. Ağustos'ta dolar kuru hızlı yükselince endeksi bencmark alan ETF yatırımcılarını rahatlatmak için, 'Merak etmeyin, Türkiye sadece yüzde 1.0, endekse tek başına etkisi çok zayıf' diye açıklamalar yapılıyordu.

"Hisselerin seçiminde; büyük şirketler yüzde 70, orta şirketler yüzde 15, ortalama 25 milyon dolarlık piyasa değerine sahip Küçük şirketler yüzde 14 ağırlığa sahiptir. En büyük paya sahip 10 şirket, endeksin yüzde 23.5'ini oluşturmaktadır ki 1 numaralı şirket yüzde 4.6 paya sahip dünyanın en büyük oyun şirketi Çinli Tencent'dir. İlk 10'un 7sinin Çinli olduğunu söylersek endeks ağırlığını daha net görürüz.

"2016 yılında MSCI Dünya Endeksi net getirisi yüzde 7.5 olurken MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinin getirisi yüzde 11.2 olmuştu. 2017 yılında MSCI Dünya Endeksi yüzde 22.4 artarken MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi yüzde 37.3 yükselmişti. Yani Gelişmekte Olan Ülkeler, son iki yılda yüzde 18.6 daha fazla getiri sağladı. 2018 yılına da fırtına gibi giren GOÜ Şubat'tan itibaren değer kaybetti. ABD'nin sürüklediği Dünya Endeksi ise sağlam kaldı.

"Ancak ABD'de borsa endeksleri Aralık ayında yüzde 15 düşerken Emerging Market Endeksi aynı sürede yüzde 4.2 düştü. Bu oluşan makas sayesinde "tüm dünya 2018i kayıpta eşitledi" diyebiliriz. Çünkü MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi yılbaşından beri yüzde 17.4 kayıpta iken Dünya endeksi yüzde 14.8 kayba yeni ulaştı. Ekim sonunda yıllık kayıplar Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinde yüzde 17.1 iken dünya endeksinde yüzde 4.0 idi. Yani Kasım ve Aralık'ta ABD ve Avrupa düştü diğerleri onları seyretti.

"Önce petrolün seri düşüşü, sonra ABD borsalarının seri düşüşü global piyasalarda tedirginliği artırıyor. Çin, Güney Kore, Tayvan gibi ihracata dayalı ülkelerin borsaları daha ne kadar dayanabilir göreceğiz." - İstanbul

Kaynak: DHA