Piyasalar – Bist100 91 Bin Puan Düzeyine Çekildi

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni güne yüzde 0.24 artışla 92 bin 449 puandan başladıktan sonra gün ortasında yüzde 0.6 kayıpla 91 bin 670 puana çekildi. Endeks bir önceki günü 92 bin 227 puandan kapamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.64 düşüşle 115 bin 154 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.40 ve yüzde 20.59 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.3083 lirayı ve en yüksek 5.4060 lirayı gördükten sonra 5.38– 5.39 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0419 lirayı ve en yüksek 6.1585 lirayı gördükten sonra 6.12 - 6.13 lira aralığında ve

sterlin en düşük 6.6774 lirayı ve en yüksek 6.8195 lirayı gördükten sonra 6.79 – 6.80 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul