Piyasalar – Bist100 91 Bin 669 Puanda, Dolar 5.29 Lirada

– Güne yüzde 0.87 artışla 91 bin 793 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 91 bin 581 ve en yüksek 91 bin 912 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde 91 bin 669 puanda hareket ediyor.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.81 artışla 118 bin 630 düzeyinde.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 16.67 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 4.54 düşüşle yüzde 19.98 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2702 lirayı ve en yüksek 5.3158 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9716 lirayı ve en yüksek 6.0607 lirayı görükten sonra 6.04 – 6.5 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6354 lirayı ve en yüksek 6.7706 lirayı gördükten sonra 6.72 – 6.73 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "ABD kaynaklı gelişmeler risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda yaptığı değerlendirmede, güçlü parasal gevşemenin sürdürülebilirliği sağlamak için, teşviklerin ekonomi, finans sektörü ve makro göstergeler üzerinde diğer etkilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, BOJ'un fiyat hedefine ulaşması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu belirtildi. Başkan, Japonya ekonomisinin iç ve dış risklere karşı daha dirençli olmaya devam ettiğini ifade etti. Japonya'da Baş Kabine Sözcüsü Suga yaptığı değerlendirmede, ülkelerin kendi çıkarlarına göre hareket etmelerinin normal olduğunu fakat ülkelerin serbest ve adil ticaret kurallarına uymak zorunda olduklarını ifade etti. Suga, 2019 yılı Ekim ayında uygulamaya alınması planlanan satış vergisi zammına ekonominin hazırlıklı olmasını sağlamanın önemli olduğunu vurguladı.

"ABD'de açıklanan Richmond İmalat Endeksi Aralık ayında beklentilerin aksine düşüş gösterdi ve -8.0 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Sektörel Güven Endeksleri Aralık ayı verilerine göre, Hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.2 artış ile 81.5 değerine yükseldi.

"Perakende ticaret sektörü güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 6.3 artış ile 96.4 seviyesine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.1 azalarak 55.4 düzeyine geriledi.

"TCMB tarafından açıklanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerine göre, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişmedi ve yüzde 74.1 oldu.

"TCMB tarafından yayımlanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Aralık ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1.3 puan azalış ile 91.5 düzeyine geriledi.

"Küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımına karşın yurtiçinde liranın dolara karşı güçlü duruşunu koruması sonrasında kur fiyatlamalarında dün, 5.2693 seviyelerine varana dek geri çekilmelerin yaşandığı ve kurun günü bu seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

"BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.19 değer kazanımı ile 91 bin 002 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 1.7 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.29 yükseliş ile yüzde 20.93 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.42 düşüş ile yüzde 16.67 düzeyinde günü tamamladı." - İstanbul

Kaynak: DHA