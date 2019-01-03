Piyasalar – Bist100 87 Bin Düzeyine İndi, Dolar 5.53 Lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en yüksek 89 bin 545 puanı ve en düşük 87 bin 437 puanı gördükten sonra gün sonu işlemlerinde yüzde 1.52 düşüşle 87 bin 513 puana geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.69 düşüşle 111 bin 277 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.18 artışla yüzde 16.72 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.30 düşüşle yüzde 19.81 düzeyine çekildi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3912 lirayı ve en yüksek 5.7220 lirayı gördükten sonra 5.53 – 5.54 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1169 lirayı ve en yüksek 6.5916 lirayı gördükten sonra 6.30 – 6.31 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7904 lirayı ve en yüksek 6.3513 lirayı gördükten sonra 6.98 – 6.99 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

Kaynak: DHA