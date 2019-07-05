Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor

Küresel piyasalarda ABD ve müttefikleri ile İran arasındaki diplomatik gerilime ilişkin endişeler önemini korurken, ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor

Küresel piyasalarda ABD ve müttefikleri ile İran arasındaki diplomatik gerilime ilişkin endişeler önemini korurken, ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

Kaynak: Dunya.com

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