Piyasada çok yönlü denetimlere devam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Piyasada çok yönlü denetimlere devam

Piyasada çok yönlü denetimlere devam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayı öncesinde piyasa denetimlerinin çok yönlü olarak gerçekleştirildiğini ve denetimler için ve zabıta biriminde ekipler oluşturulduğunu söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayı öncesinde piyasa denetimlerinin çok yönlü olarak gerçekleştirildiğini ve denetimler için ve zabıta biriminde ekipler oluşturulduğunu söyledi.

İlçe sınırları içerisinde yer alan işyerlerinde özellikle pandemi sürecinde ruhsat, işyeri açma, çalışanların sağlık karnesi gibi işlemlerin bilgisayarla takip edildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ramazan ayı münasebeti ile özellikle Zabıta Müdürlüğümüz ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipleri ilçe sınırları içerisinde yer alan işyerleri sürekli olarak kontrol ediyor. Aynı zamanda işyerleri mesleki oda ve dernek yetkililerince de denetlenmektir. Örneğin Fırıncılar Odasınca fırınlar, Lokantacılar ve Pastacılar Odasınca lokanta ve pastaneler denetlenmektedir. Ramazan ayı ile birlikte bu mübarek ayın bereketine gölge düşürmek ve istismar etmek isteyenlere fırsat verilmeyecektir. Bu nedenle çok yönlü ve çok amaçlı denetimlerimiz sıklaştırılmıştır" dedi.

Pandemi döneminde alış verişlerde maske, mesafe ve temizlik konularında hassasiyet gösterildiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, çok yönlü ve sürekli olarak yapılan denetimlerde özellikle etiket bulundurma zorunluluğu ve son kullanma tarihleri konusunda titizlik gösterildiğini, esnafında bu durumdan memnun olduğunu ve bu sayede art niyetlilere imkan tanınmadığını kaydetti. - KAYSERİ

Piyasada çok yönlü denetimlere devam
Piyasada çok yönlü denetimlere devam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Süleyman Soylu Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Burak Deniz Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Piyasada çok yönlü denetimlere devam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 15:14:36. #1.15#

title