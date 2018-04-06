Piyasada Çok Sahte Resim Alan İşadamları Var...

"Evdeki tabloların temizliğini yardımcılarıma bırakmam ,kendim temizlerim.

Yağlıboya tablolarda çok eski tablolar var,bazı ressamlar çok iyi Avrupa boya kullanmış,bazıları ise kendi boyasını kendi karıştırmış kendi hazırlamış zamanla kuruyor ve dökülüyor.

Bazı eserlerin temizliği çok önemli ,elinizi dokunduğunuz an boya dökülebiliyor.Kurumasını önlemek ,güneşten,ısıdan korumak lazım.Bunlar çok önemli,kalorifer üzerine resim asılmaz.Güneşin direkt geldiği yere resim asılmaz.Hava şartlarından etkilenmeyecek yere resim asmak lazım."

*Resimleri nereden ve ne zaman temin ettiniz?

"Çok küçüktüm, Üsküdar da Kapalı Çarşı'dan iki tane Halim Paşa resmi almıştık,hayal meyal hatırlıyorum,resim yerde duruyordu ama çok cüzi bir fiyata almıştık,şimdi o resimlere paha biçilemiyor.Yani çocukluğumdan beri resim koleksiyonerliğim başladı.

Eskiden bu gibi ressamların 1960-70 lerde Güzel Sanatlar Birliği sergilerinde resimleri çok düşük fiyatlara satılıyordu.

1985' lerden sonra müzayedecilik başladı,Maksut Varol zamanında..

Birdenbire resim fiyatları fırladı,resime,sanat eserine yatırım yapmak akıllıca diye bir furya ve ondan sonra herkes yöneldi,daha önce resme yatırım yapan yoktu gerçekten,1985 yılından sonra inanılmaz bir ilgi başladı."

*Evinizdeki eserleri satın almak isteyenler oluyor mu?

"Evimdeki eserleri ünlü aileler benden isteyor.Talep çok ancak birçoğu bana babamın doğumgünlerimde aldığı eserler ,o yüzden veremiyorum.Evimde yaklaşık karakalem ve baskılarla bereber 900 adet resim var,aynı ressamdan 35 tane tablo var Eşref Hüren ,Necdet Kalay,,,çok almışız zamanında..

Evime her ressamdan iki tablo asıyorum,diğerlerini depoda saklıyorum.Bütün koleksiyonerler fazla aldıklarını elden çıkarır,başkalarıyla değiştirirler zaten.

Son dönemlerde yurtdışındaki sanatçılara da ilgi arttı,modern resim alan var ben klasik ve empresyonist seviyorum,benim biriktirme tarzım bu ama modern resmi de seviyorum."

*Ben koleksiyoner olmak istiyorum isteyenlere ne önerirsiniz?

"Öncelikle çok güvenilir bir sanat danışmanı ve çok güvendiği bir galeri ya da müzayede eviyle çalışması lazım,çünkü piyasada korkunç sahte resim var .Hatta hakiki resimden çok sahte resim var diyebilirim.

Özellikle tanınmamış galericiler kendilerini çok iyi exper gösterip,Rus ve Azeri ressamlara yaptırdıkları resimleri gerçeği diye satıyorlar ,alanlar hiç anlamadan satın alıyorlar maalesef...

İşadamları para kazandıkça koleksiyonerliğe ilgi duyuyor..

Holding olduğu zaman herkes bir koleksiyon yapmak istiyor,insanları daha prezantabl,yapıyor,daha imrenelerek bakılıyor,daha prestij katıyor,çünkü yurtdışında ünlü ailelerin koleksiyonu ve müzesi var.Ancak sadece gösteriş için alan değil gerçekten çok severek resim alanlar da var tabi..Örneğin Eczacıbaşı ailesi.Modern Sanat gibi bir müze kurmuşlar ,kendi çalışma hayatlarından feragat edip müzenin kuruluşuna kendilerini adamışlar,Türkiye'ye kazandırdıkları Modern Sanat ,yurtdışından da imrenerek izleniyor.

Kısacası çok dikkat edilmesi gereken konu;

Birçok sahte resim piyasa da dolaşıyor,bunlar çok zor anlaşılıyor,o yüzden mutlaka expertizi olması lazım.

Piyasada çok sahte resim alan işadamları var..."

"Sanat eserlerini çok ucuza toplamak isteyen işadamları var,bu kişiler ucuza aldıkları eserlerin yıllar sonra sahte olduğunu anlıyorlar ve geri dönüp aldıkları kişileri bulamıyorlar.

Bu yüzden resimleri büyük müzayede yerlerinden almak lazım çünkü geri verme imkanları var."

*Bir Tv programı yapmak istermiydiniz?

"Bu konuları işleyebileceğim bir sanat televizyon programı yapmak için çok teklif geliyor,müzayede ve koleksiyonları tanıtmak istiyorum.Sunuculuğunu ve yapımcılığını yapabilirim.

Evde boş duvar olmasına çok karşıyım.Herkes imkanınca isterse reprodüksiyon olsun,iyi bir seyir edeceği,duygu alışverişinin olması gerekiyor.

Çocuklara resimi aşılamak lazım."