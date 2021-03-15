Piyasa maliyeti 175 TL olan mekanik parça 1.15 TL'ye üretildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl önce faaliyete geçirilen Anadolu'nun en kapsamlı bilim merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi, önemli bir çalışmaya imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl önce faaliyete geçirilen Anadolu'nun en kapsamlı bilim merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi, önemli bir çalışmaya imza attı. Robotik atölyesinde bulunan 3 boyutlu yazıcılar ile piyasa maliyeti 175 TL olan mekanik parçaları 1.15 TL'ye üreterek, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nın kullanımına sundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin Savunma Sanayii başta olmak üzere teknolojik alandaki gelişmesine Kayseri olarak katkı sağlama hedefiyle 2016 yılı Ocak ayında Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyete açılan Kayseri Bilim Merkezi alanında önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Kayseri ve çevre illere bilimsel anlamda eğitim sunan ve özellikle öğrencilerin bilimle ilgili konuları kavrayıp sevdiren Kayseri Bilim Merkezi aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanlıkları ile de koordineli bir çalışma yürüterek milli ekonomiye katkı sağlıyor.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nın kullandığı bazı mekanik parçaların üretimine yönelik çalışma yürüten Kayseri Bilim Merkezi'ndeki ekipler AR-GE çalışmalarının ardından başarılı bir sonuca ulaştı.

Kayseri Bilim Merkezi tarafından revize edilerek, Solidworks programı üzerinden çizimi yapılan parçalar, 3 boyutlu yazıcının okuyacağı hale getirildi. Parçaların basımı için yaklaşık 2 metrelik, maliyeti 85 kuruş olan filament harcanırken, basım süresince çalışan 3 boyutlu yazıcı 1 saat 4 dakika çalıştı ve 30 kuruş elektrik harcandı.

Piyasa maliyeti 175 TL olan bu parçalar, Kayseri Bilim Merkezi robotik atölyesinde bulunan 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak 1.15 TL'ye mal edildi ve ilgili daire başkanlığının kullanımına sunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı