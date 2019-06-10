Piyasa 'ihtiyat' alıp-satacak!

Piyasanın haziran ayında takip edeceği 5 ana gündem maddesi var. Analistlere göre, yatırımcılar seçim öncesinde ihtiyatlı davranacak.

Piyasa 'ihtiyat' alıp-satacak!

Piyasanın haziran ayında takip edeceği 5 ana gündem maddesi var. Analistlere göre, yatırımcılar seçim öncesinde ihtiyatlı davranacak. DÜNYA Gazetesi Borsa-Finans Şefi Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR'ın haberi...

Kaynak: Dunya.com

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