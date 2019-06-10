Piyasa 'ihtiyat' alıp-satacak!
Piyasanın haziran ayında takip edeceği 5 ana gündem maddesi var. Analistlere göre, yatırımcılar seçim öncesinde ihtiyatlı davranacak.
Piyasanın haziran ayında takip edeceği 5 ana gündem maddesi var. Analistlere göre, yatırımcılar seçim öncesinde ihtiyatlı davranacak. DÜNYA Gazetesi Borsa-Finans Şefi Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR'ın haberi...
Kaynak: Dunya.com
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu