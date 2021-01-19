Piyasa hacmi yeniden 1.0 trilyon doları aştı

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, bu düzeyin altına indikten sonra, yeni günün ilk saatlerinde 1 trilyon 37 milyar dolar ile yeniden trilyon dolarlık sınırı aştı.