Piyasa hacmi yeniden 1.0 trilyon doları aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Piyasa hacmi yeniden 1.0 trilyon doları aştı

19.01.2021 08:29 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:32
Piyasa hacmi yeniden 1.0 trilyon doları aştı

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, bu düzeyin altına indikten sonra, yeni günün ilk saatlerinde 1 trilyon 37 milyar dolar ile yeniden trilyon dolarlık sınırı aştı.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, bu düzeyin altına indikten sonra, yeni günün ilk saatlerinde 1 trilyon 37 milyar dolar ile yeniden trilyon dolarlık sınırı aştı.

Bitcoin, yılın ilk günlerinde ulaştığı 41,946.74 dolarlık yeni zirveden 33,00 dolar düzeyine kadar indikten sonra, yönünü yeniden yukarıya çevirdi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.96 artışla 36,527.54 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 4.70 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 651 milyar dolardan, yaklaşık 28 milyar dolarlık artışla 679 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 19 birimin değeri düşerken, düşenlerden 3 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.Toplam 8,280 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,217 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 65.6'sını Bitcoin oluşturuyordu. Kripto para haber platformu Coinkolik.com, kripto para borsa platformlarından ve farklı uzmanlardan 2021 kripto para beklentilerini aldı.Paribu İş Geliştirme Yöneticisi Akar Aydemir, uzun vadeli yatırımların süreceğinin altını çizerek, kripto para regülasyonlarının yeniden gündeme geleceğini belirtti ve ekledi: "2021 yılına yatırımcı profilinin dönüştüğü, öncekinden çok daha derin ve geniş katılımlı bir piyasayla başlıyoruz. Katılımda artışın devam edeceğini öngörüyoruz. "Kurumsal ilginin genel itibariyle gelip geçici bir heves olmaktan uzak olduğunu biliyoruz. Bir kez piyasaya giren kurumsal aktörlerin, fiyatlar ne olursa olsun, uzun yıllar boyunca piyasanın içinde olacağını beklemek doğal. "Bu da piyasada derinliği, sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerini artıracaktır. Bununla beraber, 2021'de pandemi ile mücadeleye odaklanan kamu ilgisinin kripto para regülasyonlarını yeniden gündeme alması beklentimiz mevcut. "Dünya genelinde yeni düzenlemelerin haberlerini de çok fazla duyacağız." (Grafik - Tablo)

 


Piyasa hacmi yeniden 1.0 trilyon doları aştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Can Yaman Hande Erçel Aleyna Tilki Melis İşiten
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Hakan Arslan Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Kongre Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Piyasa hacmi yeniden 1.0 trilyon doları aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 08:33:27. #1.15#
title