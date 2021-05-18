Piyasa hacmi 2.0 trilyon doların üzerinde

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satın alımlarını askıya almasının ardından gelen genel satışlarla, 2.0 trilyon doların altına gerileyen tüm piyasaların toplam hacmi, "dipten alımların" etkisiyle yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.