Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 56 milyar 282,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 118 milyar 270,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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