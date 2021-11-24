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Piyasa güne artı rezervle başladı

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 56 milyar 282,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 56 milyar 282,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 118 milyar 270,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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