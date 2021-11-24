Piyasa güne artı rezervle başladı
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Piyasa, güne 56 milyar 282,2 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 56 milyar 282,2 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 118 milyar 270,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet