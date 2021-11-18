Piyasa güne artı rezervle başladı
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Piyasa, güne 1 milyar 223,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 1 milyar 223,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 85 milyar 117,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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