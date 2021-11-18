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Piyasa güne artı rezervle başladı

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 1 milyar 223,6 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 1 milyar 223,6 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 85 milyar 117,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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