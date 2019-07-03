Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 7 milyar 975,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 7 milyar 975,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 806,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: AA
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