Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nde Değişiklik

Piyasa denetimi sonucu ortaya çıkan aykırılıklarda sorumluluk, "dağıtıcının teknik düzenlemelerde yer alan yükümlülükleri saklı kalmak üzere" üreticide olacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, denetim sonucunda ortaya çıkan aykırılıklarda, "dağıtıcının teknik düzenlemelerde yer alan yükümlülükleri saklı kalmak üzere" üretici sorumlu olacak.

Güvensiz ürünlere ilişkin alınan önlemler ve ürünün içerdiği riskler hakkındaki bilgiler etkili şekilde duyurulacak.

Üretici, güvensiz ürünlere ilişkin aldığı önlemler ve yaptığı duyurulara ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunacak. Bakanlık ayrıca, risk altındaki tüketicilere duyurulması amacıyla güvensiz ürünlere ilişkin bilgileri kendi internet sayfasında ve uygun görülen mecralarda yayımlayacak.