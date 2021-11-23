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Piyasa Gelişmelerine İlişkin Basın Duyurusu

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Piyasa Gelişmelerine İlişkin Basın Duyurusu

Sayı: 2021-5023 Kasım 2021Piyasa Gelişmelerine İlişkin Basın Duyurusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur.

Sayı: 2021-50

23 Kasım 2021

Piyasa Gelişmelerine İlişkin Basın Duyurusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İletişim Ayrıntılı bilgi için basin@tcmb. gov. tr e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

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