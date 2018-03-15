Piyasa - Euro Rekor Tazeledi, Dolar 3.90 Liranın Üzerine Çıktı
Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle dolar 3.90 lira sınırını aşarak 3.9054 liraya kadar yükseldi.
Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle dolar 3.90 lira sınırını aşarak 3.9054 liraya kadar yükseldi.
Kapanışa doğru 3.89 – 3.90 aralığına çekilen dolar, geçen 21 Kasım'da 3.9622 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.
Euro da gün içinde 4.8250 lira ile yeni rekor düzeye çıktıktan sonra, 4.81 - 4.82 lira aralığına çekildi.
Euro/Dolar paritesi günlük yüzde 0.20 düşüşle 1.2342 düzeyine geriledi.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise yüzde 0.29 düşüşle 117 bin 252 puana indi. - İstanbul