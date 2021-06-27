Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan kaçak elektronik ürün ele geçirildi

Eskişehir'de polis tarafından yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, operasyonda yaklaşık 3 milyon liralık elektronik ürün geçirildi.

Eskişehir'de polis tarafından yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, operasyonda yaklaşık 3 milyon liralık elektronik ürün geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yurtdışından kaçak yollarla ülkeye sokularak doğu illerinden Eskişehir'e nakledildiği ve depolandığı tespit edilen kaçak ürünleri ele geçirmek için çalışma başlattı. Eşyaların bazı iş yerlerine de dağıtılarak vergisiz ve haksız kazanç elde edilmesinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında kent merkezindeki bir iş yerine baskın düzenledi. Söz konusu iş yeri ve deposunda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu tespit edilen 5 bin 570 parçadan oluşan, akıllı cep telefonu ekranı, tablet ekranı, hoparlör, bluetooth kulaklık ve muhtelif yedek parça türü kaçak elektronik cihaz ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı