Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 600 bin TL olan 2.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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KAYSERİ (İHA) - Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 600 bin TL olan 2.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.K. ve M.G.'nin araç içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahısların aracını tespit eden narkotik dedektifleri, arama yaptı. Yapılan aramada poşet içerisine zulalanmış piyasa değeri 600 bin TL olan 2.5 kilogram metamfetamin, 15 gram bonzai ve 2 adette ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 kişiye işlem yapılırken, A.K. ve M.G. gözaltına alındı.

Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi

Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi

Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi

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İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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