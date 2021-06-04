Piyasa değeri 600 bin lira, eş zamanlı operasyonlarla ele geçirildi
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Piyasa değeri 600 bin lira, eş zamanlı operasyonlarla ele geçirildi

Piyasa değeri 600 bin lira, eş zamanlı operasyonlarla ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda piyasa değeri 600 bin lira olan kaçak tütün, sigara ve makaron ele geçirildi.

Sivas'ta eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda piyasa değeri 600 bin lira olan kaçak tütün, sigara ve makaron ele geçirildi.

Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak 13 adrese operasyon yaptı. Adreslerde yapılan incelemelerde piyasa değeri 600 bin lira olan kaçak tütün, sigara ve makoron ele geçirildi. Operasyon kapsamında Sivas İl Merkezinde 7 şüpheli, Hatay ilinde 1 şüpheli yakalandı. Adli işlemlerin ardından 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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