Piyasa değeri 2 milyon lira olan sahte temizlik ürünü ele geçirildi ADANA'da, piyasaya sürülmek üzere olan 2 milyon lira değerinde sahte dezenfektan ürünleri, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi.

ADANA'da, piyasaya sürülmek üzere olan 2 milyon lira değerinde sahte dezenfektan ürünleri, şampuan, kolonya ve saç kremi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde sahte dezenfektan ürünlerin piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. Depoya baskın yapan polis, 33 bin 28 el dezenfektan ürünü, 9 bin 972 kutu şampuan, 192 şişe kolonya, bin 101 kutu saç kremi, çeşitli markala ait 71 bin 850 adet ürün adı ve çok sayıda kapak ile boş kutu ele geçirdi. Piyasa değeri 2 milyon lira olan ürünler imha edildi. Depo sahibi, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA