Piyasa değeri 150 bin liralık kablo çaldılar: 2 tutuklu

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta toplam piyasa değeri 150 bin lira olan 910 metre kablo çalan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleştirilen piyasa değeri 150 bin lira olan 910 metre uzunluğundaki kabloların çalınması üzerine harekete geçti. Çalınan kablonun ve olayın şüphelilerinin bulunmasına yönelik olarak Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile JASAT (Suç Araştırma Timi) tarafınca yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen bir araçta farklı tarihlerde çalınan toplam 910 metre kablo ele geçirildi. Cumhuriyet başsavcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili şüpheli S.T. ve E.K. serbest bırakıldı. S.Ü. ve A.Ö. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa