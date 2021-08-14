Piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte para ve altın ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte para ve altın ele geçirildi

Piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte para ve altın ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de diğer kuyumculardan aldığı saf altınları farklı illerde bulunan illegal atölyelerde milli ziynet altınları şeklinde basımını yaptırarak tekrar satışa sunun 4 şüpheli, Denizli merkezli 3 ilde yapılan operasyonla yakalandı.

Denizli'de diğer kuyumculardan aldığı saf altınları farklı illerde bulunan illegal atölyelerde milli ziynet altınları şeklinde basımını yaptırarak tekrar satışa sunun 4 şüpheli, Denizli merkezli 3 ilde yapılan operasyonla yakalandı. Piyasa değeri 10 milyon TL olan malzeme ve ziynet eşyalarına el konulurken, 4 kuyumcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de kuyumculuk yapan şüphelilerin basımı yalnızca "Merkez Bankası Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün" yetkisinde olan milli ziynet altınlarını usulsüz şekilde gramaj ve ayarı düşürülerek üretip satışını yapmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri yönünde ekipler bilgi aldı. 3 ay süreyle yapılan fiziki takip ve detaylı çalışmalarda, Denizli'de kuyumcu olarak faaliyet gösteren şüphelilerin diğer kuyumculardan aldığı saf altınları farklı illerde bulunan illegal atölyelerde milli ziynet altınları şeklinde basımını yaptırarak tekrar Denizli'de satışa sunduklarının tespit edildi. Genişletilen soruşturmalar kapsamında Denizli merkezli Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde koordineli ve eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, H.B., N.K., E.K. ve C.B. yakalandı.

Ele geçirilen malzeme ve ziynetlerin piyasa değeri 10 milyon TL

Şüphelilerin üzerlerinde ve tespit edilen adreslerinde yapılan aramalarda; 4290 adet çeyrek altın, 438 adet yarım altın, 1259 adet tam altın, 97 adet Ata altın, 79 adet Cumhuriyet Lira altın, 8587 adet 2 Euro madeni para, 1020 gram astar olarak tabir edilen altın, 8451 adet 2 Euro madeni para yapımında kullanın metal parça, 6 adet altın ve madeni para basımında kullanılan metal eritme, kesme, presleme makinesi, 48 adet çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını, Ata Lira ve Reşat altını mühür kalıbı, 3 adet madeni 2 Euro mühür kalıbı, 75 adet damgasız pul altın ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen altınlar, yapancı menşeli madeni paralar ve baskı işlemlerinde kullanılan mühür kalıplarının yaklaşık piyasa değerinin 10 milyon TL olduğu değerlendirdi.

"Paraya Eşit Sayılan Değerde Sahtecilik ve Parada Sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 kuyumcu tutuklandı. - DENİZLİ

Piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte para ve altın ele geçirildi
Piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte para ve altın ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 gündür aranan cinayet zanlısı teslim olmaya giderken sevgisiyle canlı yayın yaptı
5 gündür aranan cinayet zanlısı teslim olmaya giderken sevgisiyle canlı yayın yaptı
5 gündür aranan cinayet zanlısı teslim olmaya giderken kız arkadaşıyla canlı yayın yaptı
5 gündür aranan cinayet zanlısı teslim olmaya giderken kız arkadaşıyla canlı yayın yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Özcan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Eser Yenenler Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Sergen Yalçın Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte para ve altın ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 07:55:28. #1.14#

title