Piyasa değeri 10 milyon TL olan kaçak alkol ve sigaralar böyle imha edildi

Piyasa değeri 10 milyon TL olan kaçak alkol ve sigaralar böyle imha edildi Çorum'da geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte içkiler ile kaçak sigara ve tütünler imha edildi.