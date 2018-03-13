Piyasa - ABD Enflasyon Verisi Öncesinde 3.86 ve Euro 4.75 Liranın Üzerinde

– ABD enflasyon verisi öncesinde Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) yeniden 177 bin puanın altına geriledi, dolar 3.8167, euro ise 4.7594 liradan işlem gördü.

Küresel piyasalarda yükselen dolar güne 3.83 – 3.84 liradan başlarken yüzde 0.45 artışla 3.8607 liradan, euro ise 4.73 - 4.74 lira aralığında başladığı güne yüzde 0.35 artışla 4.7591 liradan işlem gördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) yüzde 0.51 düşüşle 117.811 puana indi.

Türkiye ekonomisinin "yumuşak karnı" olarak bilinen cari işlemler açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar artışla 7 milyar 96 milyon dolara, yıllık bazda 51 milyar 572 milyon dolara yükseldi.