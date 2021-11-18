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Piyano Resitali Gerçekleşti

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Piyano Resitali Gerçekleşti

Piyano Resitali Gerçekleşti Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Piyano Resitali, 17 Kasım 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu'nda gerçekleşti.

Piyano Resitali Gerçekleşti Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Piyano Resitali, 17 Kasım 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu'nda gerçekleşti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Sayın, gerçekleştirdiği resitalde L. v. Beethoven ve J. S. Bach'ın eserlerini yorumladı.

Akademik personel ve öğrencilerin ilgi gösterdiği konserde Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Sayın, performansı büyük beğeni topladı.

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