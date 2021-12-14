Piyanist Sergei Yerokhin, Süreyya Operasında konser verdi
AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasının başlattığı konser serisinin 3. konseri müzikseverlerle buluştu.
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasının başlattığı konser serisinin 3. konseri müzikseverlerle buluştu.
Piyanist Sergei Yerokhin'in konuk olduğu "Virtüözlerin Müziği" konser serisi, müzikseverler tarafından ilgiyle takip edildi.
Konserde, klasik müzikseverler Yerokhin'in yorumuyla Liszt, Modest Mussorgsky, Kriesler ve Rahmaninov gibi ünlü müzisyenlerin eserlerini dinledi.
AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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