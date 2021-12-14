Piyanist Sergei Yerokhin, Süreyya Operasında konser verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyanist Sergei Yerokhin, Süreyya Operasında konser verdi

Piyanist Sergei Yerokhin, Süreyya Operasında konser verdi
AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasının başlattığı konser serisinin 3. konseri müzikseverlerle buluştu.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasının başlattığı konser serisinin 3. konseri müzikseverlerle buluştu.

Piyanist Sergei Yerokhin'in konuk olduğu "Virtüözlerin Müziği" konser serisi, müzikseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Konserde, klasik müzikseverler Yerokhin'in yorumuyla Liszt, Modest Mussorgsky, Kriesler ve Rahmaninov gibi ünlü müzisyenlerin eserlerini dinledi.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title